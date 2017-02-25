Şimdi hesap zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Beşiktaş, son 16 turunda Yunanistan takımlarından Olympiakos ile eşleşti. Ancak bu eşleşmeden sonra Osmanlıspor'u eleyerek Beşiktaş'a rakip olan Olympiakos'un resmi sosyal medya hesabı çok tepki çeken bir gönderim yaptı. Olympiakos'un twitter hesabından yapılan paylaşım, önce Yunanca geçildi. Ardından İngilizce geçilen tweette, "Tüm Yunanlar için büyük zafer! Yunanistan, nasıl kazanılacağını bilir" denildi. Tweete, Yunanistan bayrağı ve Olympiakos logosu da eklendi. Beşiktaş-Olympiakos eşleşmesinden sonra siyah-beyazlı taraftarlar; "Hem Osmanlı'nın intikamını alalım. Hem de bunun hesabını soralım görüşünde" birleştiler.



İLK MAÇ YUNANİSTAN'DA OYNANACAK

Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki ilk maç Yunanistan deplasmanında 9 Mart'ta saat 23:05'te oynanacak. Rövanş maçı ise 16 Mart'ta saat 21:00'de İstanbul'da Vodafone Arena'da. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.



HAPOEL SHEVA, OLYMPİAKOS'U ELEDİ

Beşiktaş'ın son turda elediği Hapoel Sheva bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'u 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elemişti. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Türkiye'yi temsil eden tek takım Beşiktaş kaldı. Dolayısıyla üzerimizde bir sorumluluk hissediyoruz. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlardan aşağı kalır bir takım değil. Sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Sakatlık olmadan inşallah Olympiakos'u eleriz" diye konuştu.



EN BÜYÜK YILDIZLARI ÇİN'E TRANSFER OLDU

Beşiktaş ile eşleşen Olympiakos en büyük yıldızı Ideye Brown'u Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda'ya verdi. Olympiakos bu transferden sonra kasasına 13 milyon Euro koydu. Görüşmeler esnasında Panionios'tan Ansarifard'ı kadrosuna katsa da Ideye'yi özleyecek gibi görünüyor. Ideye, 30 maçta 15 golle takımın en golcü ismiydi.



ALMANLAR VE BELÇİKALILAR UEFA'DA PİŞTİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilginç eşleşmeler oldu... İki Alman temsilcisi Schalke ile Mönchengladbach eşleşti. Belçika'yı temsil eden Genk ile Gent'te birbiriyle eşleşen diğer takımlar oldu. Diğer eşleşmeler: Celta- Krasnodar, Apoel-Anderlecht, Lyon-Roma, Rostov-Manchester United, Kopenhag-Ajax.



TANIDIK İSİMLER DE VAR!

Yunan ekibi Olympiakos'ta eski dostlar da forma giyiyor. Trabzon'da forma giyen Marko Marin ve Cardozo da Olympiakos kadrosunda yer alıyor.



LEALI KALECİ

KAPINO KALECİ

FIGUERIAS DEFANS

BOTIA DEFANS

RETSOS DEFANS

DA COSTA DEFANS

CISSOKHO DEFANS

FORTUNIS O.SAHA

MARTINS O.SAHA

MANTHATIS O.SAHA

ANDROUTSOS O.SAHA

CAMBIASSO O.SAHA

MARIN O.SAHA

BOUCHALAKIS O.SAHA

ROMAO O.SAHA

DOMINGUEZ O.SAHA

NIKOLAOU O.SAHA

SEBA FORVET

ELYOUNOUSSI FORVET

CARDOZO FORVET

ANSARIFARD FORVET



UEFA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN BEŞİKTAŞ BAHİSLERDE İLK 5'TE

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi dün yapıldı. Şampiyonluğu göğüsleyecek ve kupayı kazanacak takım 24 Mayıs'ta oynanacak finalin ardından belli olacak. Bahis siteleri, son 16 turuna kalan takımların ardından şampiyonluk oranlarını da değiştirdiler. UEFA şampiyonluğu için Beşiktaş, bahislerde 5. sırada. Bahis siteleri, Beşiktaş için 1'e 15 veriyor.



İLK SIRADA UNITED VAR

Bahis siteleri, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak ise Manchester United'ı gösteriyor. İngiliz ekibinin şampiyonluğuna 1'e 3.25 veriliyor.



ALBAYRAK: TURU BİZ GEÇECEĞİZ

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "İlginç bir kura oldu. Osmanlı'yı eleyen Olympiakos ile eşleştik. Onlarla iyi bir dostluğumuz var. Ama turu geçen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.