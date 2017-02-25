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Sergenli Kayseri 4 köşe

, Çaykur Rize’yi deplasmanda yenerek rahat bir nefe saldı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Lawal, Güray ve Welliton(2 ) attı

Sergenli Kayseri 4 köşe
Süper Lig'de düşme hattındaki kritik maçta Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini ateşe attı. Sergen Yalçın yönetimindeki Kayseri'nin gollerini Lawal, Güray ve Welliton (2) attı. Sergen'li Kayseri, ligdeki son 4 maçını da kazandı (F.Bahçe, G.Saray, Bursaspor ve ).
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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