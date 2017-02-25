Yol Durumu
  1. Derbide ilk gol Nazmi’den
  2. Cimbom kahkahalarla Kartal’a hazırlanıyor

Sanki komşu kızını ayartmış gibi!

Eski başkan Yarsuvat, “Tudor’un geliş şekli G.Saray kültürüne yakışmıyor. Sanki komşu kızını ayartmış gibi” dedi

Sanki komşu kızını ayartmış gibi!
Renkli kişiliği ile başkanlık döneminde herkesin büyük sevgisini kazanan Duygun Yarsuvat'tan çarpıcı tespitler geldi. Igor Tudor'un geliş şeklinin Galatasaray kültürüne yakışmadığını söyleyen Yarsuvat, "Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından her şey çorap söküğü gibi gelişti. Denizli tercihi de kötüydü. Mustafa Denizli zaten soğuk havalı deplasmanlara gidemezdi. Ayakta maç izleyemezdi. Sonra Riekerink'i getirdiler. Riekerink'i bey ilan ettiler. Igor Tudor'un geliş şeklini Galatasaray kültürüne yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp!" şeklinde konuştu.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar