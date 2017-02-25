Renkli kişiliği ile başkanlık döneminde herkesin büyük sevgisini kazanan Duygun Yarsuvat'tan çarpıcı tespitler geldi. Igor Tudor'un geliş şeklinin Galatasaray kültürüne yakışmadığını söyleyen Yarsuvat, "Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından her şey çorap söküğü gibi gelişti. Denizli tercihi de kötüydü. Mustafa Denizli zaten soğuk havalı deplasmanlara gidemezdi. Ayakta maç izleyemezdi. Sonra Riekerink'i getirdiler. Riekerink'i bey ilan ettiler. Igor Tudor'un geliş şeklini Galatasaray kültürüne yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp!" şeklinde konuştu.