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O ruhu yakaladık

Antrenmandaki çift kale maç turnuvasındaki coşkuyu gülümseyerek takip eden Yanal, “Bu takımdaşlık ruhudur, kazanma arzusudur” dedi

O ruhu yakaladık
Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda oyuncuların hırsı ve arzusu teknik direktör Ersun Yanal'ı fazlasıyla memnun etti. Özellikle üç takım halinde yapılan çift kale maç turnuvasını kazanan Olcay Şahan'ın takımının yaşadığı coşkuyu, büyük bir mutluluk ile izleyen teknik direktör Ersun Yanal, "Bu takımdaşlık ruhudur, kazanma arzusudur ve isteğidir" diye konuştu.

YANAL: MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ
Tecrübeli teknik adam, "Antrenmanlarda kazanılan maçlardan sonra bile inanılmaz bir coşku oluyor. Bu bir ruhtur ve oyuncularım beklediği bu ruhu yakaladı. Biz şu an itibariyle ligde uzun vadeli hedefler yerine maç maç düşünüyoruz. Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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