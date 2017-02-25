O ruhu yakaladık

Trabzonspor'da Atiker Konyaspormaçı öncesi yapılan son antrenmanda oyuncularınhırsı ve arzusu teknik direktörErsun Yanal'ı fazlasıyla memnun etti.Özellikle üç takım halinde yapılançift kale maç turnuvasını kazananOlcay Şahan'ın takımının yaşadığıcoşkuyu, büyük bir mutluluk ile izleyenteknik direktör Ersun Yanal, "Butakımdaşlık ruhudur, kazanma arzusudurve isteğidir" diye konuştu.
YANAL: MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ
Tecrübeli teknik adam, "Antrenmanlarda kazanılan maçlardan sonra bile inanılmaz bir coşku oluyor. Bu bir ruhtur ve oyuncularım beklediği bu ruhu yakaladı. Biz şu an itibariyle ligde uzun vadeli hedefler yerine maç maç düşünüyoruz. Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.
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