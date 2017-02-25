Fenerbahçe'yegelir gelmez uyum sağlamayanve etkili futboluylataraftarlarınsevgilisi olan Lens'inyaşadığı form düşüşühayal kırıklığınaneden oldu.
SAVUNAN DA VAR
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında şampiyonluk yarışında gerilerde kalan ve AvrupaLigi'nden de elenen Fenerbahçe zor bir dönem geçiriyor. Bazı taraftarlar "Ne oldu sana Lens" derken bazıları da "Evet formsuz ama her maçı da o kazandıramaz ki. Gereğinden fazla ona yüklenildi. Onun da insan olduğunu unutmamak lazım" dediler.
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