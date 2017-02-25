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Ne oldu sana !

Jeremain ’in performansındaki düşüş Fener’i direkt etkiledi. Taraftarlar, “Formsuz ama her maçı da o kazandıramaz ki” dediler

Ne oldu sana Lens!
Fenerbahçe'ye gelir gelmez uyum sağlamayan ve etkili futboluyla taraftarların sevgilisi olan 'in yaşadığı form düşüşü hayal kırıklığına neden oldu.

SAVUNAN DA VAR
Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında şampiyonluk yarışında gerilerde kalan ve Avrupa Ligi'nden de elenen Fenerbahçe zor bir dönem geçiriyor. Bazı taraftarlar "Ne oldu sana Lens" derken bazıları da "Evet formsuz ama her maçı da o kazandıramaz ki. Gereğinden fazla ona yüklenildi. Onun da insan olduğunu unutmamak lazım" dediler.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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