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İlki yaşamak istiyorum

Sivassporlu Ali Şaşal, “Hedef şampiyonluk” dedi...

İlki yaşamak istiyorum
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, şampiyonluğun favorisi olduklarını ve kırmızı-beyazlı ekipte kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini yaşamak istediğini söyledi. Sivasspor'un ligde şampiyonluktan başka bir şey düşünmediğine işaret eden Ali, "Şampiyonluk erken bir kelime. Tabiri caizse kurtlar arkamızda. Çember geniş ama gitgide daralacağına inanıyorum" dedi.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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