Emreli Deportivo'ya 4-0 şoku!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Deportivo La Coruna, deplasmanda Leganes'e 4-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.

Leganes, 19. dakikada Alexander Szymanowski ve 30. dakikada Martin Mantovani'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, 82. dakikada Unai Lopez ve 90+1. dakikada Alberto Bueno'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Deportivo La Coruna'da savunma oyuncusu Albentosa, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderilirken, konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Tarihinde ilk defa La Liga'da mücadele eden Leganes, aldığı galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan ve küme düşme hattına yaklaşan, bir maçı eksik Galiçya ekibi ise 19 puanda kaldı.

Bu arada Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.

ENDÜLÜS DERBİSİNİ SEVİLLA KAZANDI

İspanya'da Endülüs derbisi olarak adlandırılan günün önemli maçında Sevilla, konuk olduğu Real Betis'i 2-1 yendi.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 56. dakikada Gabriel Mercado ve 76. dakikada Vicente Iborra kaydetti. Real Betis'in tek golünü ise 36. dakikada Rıza Durmisi attı.

Bu sonuçla arka arkaya 3. galibiyetini elde eden Sevilla, puanını 52'ye çıkardı ve lider Real Madrid ile puanını eşitleyerek maç fazlası ve averajla 2. sıraya yükseldi. Bir maçı eksik olan Real Betis ise 24 puanda kaldı.



