Derbi kafada bitecek

G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesi ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, şimdi- ye kadar oynadığı Süper Lig maçlarında kafayla 12 gol yedi. Savunma hattında zaman zaman büyük sıkıntılar çeken Cimbom, hava toplarından kaynaklanan hatalardan dolayı sıkıntı çekti. Teknik Direktör Igor Tudor, bu hataları derbide tekrarlamak istemiyor. Beşiktaş ise ligde şimdiye kadar oynadığı maçlarda 12 kafa golü attı. Özellikle Quaresma'nın yaptığı ortalar rakipler için kabusa dönüşüyor. Cenk Tosun, Quaresma'nın ortalarını kafayla ağlara gönderiyor.