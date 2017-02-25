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  1. Bursasporlu taraftarlar, yönetimi protesto etti

ünde futbolculara

Ligde 'ya mağlup olan 'un oyuncuları, İstanbul deplasmanından dönerken Yalova tarafındaki Osmangazi Köprüsü gişelerinde takım ünü durdurup içeri giren ların sına uğradı. Otobüste yaşanan tekmeli yumruklu arbedenin ardından güçlükle araçtan indirilen saldırganlardan bazıları jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bursaspor otobüsünde futbolculara saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 'ya 4-0 yenilen kafilesini taşıyan ü durduran yeşil-beyazlı lar, futbolculara saldırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul deplasmanı dönüşü bir grup yeşil-beyazlı taraftar, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki gişelerinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsünü durdurdu.

Kapıyı açtırıp içeri giren grup ile bazı futbolcular arasında arbede çıktı. Futbolculara hakaret eden taraftarlar ile takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ve birkaç oyuncu arasında yaşanan tekmeli yumruklu arbede yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada otobüsün ön camı kırıldı.

Daha sonra taraftarlar, futbolcular ve kulüp çalışanları tarafından güçlükle otobüsten indirildi. ın ardından teknik heyet ve oyuncular, jandarmaya başvurarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine bazı taraftarların gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri eşliğinde yoluna devam eden kafile, 'ya gelerek Özlüce Tesisleri'ne arka kapıdan girdi.

TESİSLERDE TOPLANAN TARAFTARLARDAN YÖNETİME "İSTİFA ÇAĞRISI"
Özlüce Tesisleri önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, slogan atarak kulüp yönetimine istifa çağrısında bulundu.

Bir süre tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, daha sonra dağıldı.

ekipleri, tesisler ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 03:00
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