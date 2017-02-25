Bu sezon hedef 22 yıllık özlemi sona erdirmek

TFF 1. Lig ekiplerinden AdanaDemirspor, bu sezon play-off mücadelesindenSüper Lig'e yükselerek22 yıllık özleme son vermekistiyor. En son 1994-1995 sezonundaSüper Lig'de mücadele edenMavi-Lacivertli kulübün başkanıSedat Sözlü, takımlarında olumlubir hava hakim olduğunu söyledi.
GERÇEKÇİ OLMALIYIZ Sözlü, "Gerçekçi olmak lazım, şu aşamada tek hedefimiz play-off. İnşallah play-off'a adım atalım, bu takım bizi Süper Lig'e çıkaracak. Önemli olan ilk 6'ya girebilmek" açıklamasını yaptı.
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