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Bu sezon hedef 22 yıllık özlemi sona erdirmek

Adana Demirspor Başkanı Sözlü, “Hedefimiz play-off. Sonra da Süper Lig” dedi...

Bu sezon hedef 22 yıllık özlemi sona erdirmek
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon play-off mücadelesinden Süper Lig'e yükselerek 22 yıllık özleme son vermek istiyor. En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Mavi-Lacivertli kulübün başkanı Sedat Sözlü, takımlarında olumlu bir hava hakim olduğunu söyledi.

GERÇEKÇİ OLMALIYIZ
Sözlü, "Gerçekçi olmak lazım, şu aşamada tek hedefimiz play-off. İnşallah play-off'a adım atalım, bu takım bizi Süper Lig'e çıkaracak. Önemli olan ilk 6'ya girebilmek" açıklamasını yaptı.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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