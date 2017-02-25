Bu sezon hedef 22 yıllık özlemi sona erdirmek

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon play-off mücadelesinden Süper Lig'e yükselerek 22 yıllık özleme son vermek istiyor. En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Mavi-Lacivertli kulübün başkanı Sedat Sözlü, takımlarında olumlu bir hava hakim olduğunu söyledi.



GERÇEKÇİ OLMALIYIZ

Sözlü, "Gerçekçi olmak lazım, şu aşamada tek hedefimiz play-off. İnşallah play-off'a adım atalım, bu takım bizi Süper Lig'e çıkaracak. Önemli olan ilk 6'ya girebilmek" açıklamasını yaptı.