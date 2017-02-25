Aynı havaya sahibiz!

Bursapor altyapısından yetişen ve Yeşil-Beyazlı takımda oynadığı dönemde şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir'in başarılı isimlerinden Eren Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.



AVRUPA'YI İSTİYORUM

Yıldız futbolcu, "Bursaspor'daki şampiyonluk havasına şu anda sahibiz. Ama bunu konuşmak için erken. 13 maçımız daha var. Biz maç maç bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı kazanarak hedefimize ulaşırız" dedi. Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istediğini de ifade eden Eren, "Her insan bunu ister. Benim de hedefim burada daha da başarılı olup Avrupa'ya gitmek" ifadesini kullandı.