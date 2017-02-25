Aynı havaya sahibiz!

Bursapor altyapısından yetişen ve Yeşil-Beyazlı takımda oynadığı dönemde şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir'in başarılı isimlerinden Eren Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.
AVRUPA'YI İSTİYORUM
Yıldız futbolcu, "Bursaspor'daki şampiyonluk havasına şu anda sahibiz. Ama bunu konuşmak için erken. 13 maçımız daha var. Biz maç maç bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı kazanarak hedefimize ulaşırız" dedi. Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istediğini de ifade eden Eren, "Her insan bunu ister. Benimde hedefim burada daha da başarılıolup Avrupa'ya gitmek" ifadesini kullandı.
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