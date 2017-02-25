7 yıl aradan sonra Altıntoplar’ın derbisi!

Bugün Bundesliga'da çok ilginç bir maç oynanacak... İkiz kardeşler Hamit Altıntop ile Halil Altıntop, 7 yıl aradan sonra bir maçta birbirlerine rakip olacak. Hamit'li Darmstad ile Halil'li Augsburg arasındaki mücadele saat 16.30'da başlayacak. Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Almanya'ya dönen Hamit Altıntop geçen haftanın futbolcusu seçilmişti.