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7 yıl aradan sonra Altıntoplar’ın derbisi!

7 yıl aradan sonra Altıntoplar’ın derbisi!
Bugün Bundesliga'da çok ilginç bir maç oynanacak... İkiz kardeşler Hamit Altıntop ile Halil Altıntop, 7 yıl aradan sonra bir maçta birbirlerine rakip olacak. Hamit'li Darmstad ile Halil'li Augsburg arasındaki mücadele saat 16.30'da başlayacak. Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Almanya'ya dönen Hamit Altıntop geçen haftanın futbolcusu seçilmişti.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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