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6. şampiyonluk için destekleri bekliyor

6. şampiyonluk için destekleri bekliyor
Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, altıncı şampiyonluk yolunda www.kenanlatamgaz. com adresinden Türk halkının desteğini bekliyor. Takipçileri, yazdıkları mesajlarla Kenan Sofuoğlu'nu yalnız bırakmazken, en başarılı destek mesajını yazanlar arasından 8 kişi, başarılı sporcunun Avrupa'daki dört yarışından birini izleme şansı yakalayacak.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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