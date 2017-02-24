Yıldırım bir an önce seçime gitmeli

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Krasnodar'ın köy takımı olduğunu söyledi. Şen "F.Bahçe'nin böyle bir takıma elenmesi ve ligde 10 puan geride kalması içler acısı. Advocaat'ın üstü kapalı konuşması hoş değil. Tribünler hiçbir zaman bu kadar yüksek sesle istifa diye bağırmadı. Aziz Yıldırım'ın yargıtayı beklemesine gerek yok. Gönüllerden kopmadan Ali Koç ile konuşup kongreye gitsin" ifadelerini kullandı.