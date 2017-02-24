Yaptıkları ihanetin hesabını yargıda verecekler

Gençlik ve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Şike Kumpası Davası'nın, Fethullahçı TerörÖrgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen mücadeleninbir ayağı olduğuna işaret eden BakanKılıç, "Ülkemizin spor özellikle futbol anlamındakiimajına baktığımız zaman. Zararvermek isteyenler bunun hesabını verecekler.15 Temmuz gecesi nasıl ülkesine ihanet edenlervarsa, o yapının içerisinde yer alıp da onun başınıçektilerse bunlar da aynı şekilde bu ihanetlerin hesabınıyargı önünde verecekler" diye konuştu. Heraçıdan hainlerin üzerine gitmeleri gerektiğini söyleyenKılıç, "Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra buyapı ile mücadele içerisinde her şey açığa çıkarıldı.Ama 15 Temmuz'dan sonra daha fazla açığaçıkan şeyler oldu. Dolayısıyla FETÖ ile topyekünmücadelede bunu değerlendirip, her açıdan üzerinegitmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
EURO 2024'TEEN GÜÇLÜADAY TÜRKİYE Bakan Kılıç, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için de çok umutlu konuştu. Kılıç, "Güvenlik bahane edildi ama gördüğünüz üzere çok başarılı bir şekilde Erzurum'daki EYOF 2017 organizasyonunu yaptık. Onun için EURO 2024'ün en büyük adayı biziz" şeklinde konuştu.
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