Yaptıkları ihanetin hesabını yargıda verecekler

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şike Kumpası Davası'nın, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen mücadelenin bir ayağı olduğuna işaret eden Bakan Kılıç, "Ülkemizin spor özellikle futbol anlamındaki imajına baktığımız zaman. Zarar vermek isteyenler bunun hesabını verecekler. 15 Temmuz gecesi nasıl ülkesine ihanet edenler varsa, o yapının içerisinde yer alıp da onun başını çektilerse bunlar da aynı şekilde bu ihanetlerin hesabını yargı önünde verecekler" diye konuştu. Her açıdan hainlerin üzerine gitmeleri gerektiğini söyleyen Kılıç, "Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra bu yapı ile mücadele içerisinde her şey açığa çıkarıldı. Ama 15 Temmuz'dan sonra daha fazla açığa çıkan şeyler oldu. Dolayısıyla FETÖ ile topyekün mücadelede bunu değerlendirip, her açıdan üzerine gitmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.



EURO 2024'TE EN GÜÇLÜ ADAY TÜRKİYE

Bakan Kılıç, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için de çok umutlu konuştu. Kılıç, "Güvenlik bahane edildi ama gördüğünüz üzere çok başarılı bir şekilde Erzurum'daki EYOF 2017 organizasyonunu yaptık. Onun için EURO 2024'ün en büyük adayı biziz" şeklinde konuştu.