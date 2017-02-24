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Trabzonspor benim için en doğru tercih

Trabzonspor benim için en doğru tercih
Karadeniz ekibine devre arasında gelen Olcay Şahan, "Trabzonspor benim icin en doğru tercih oldu. Buraya kolay uyum sağladım. Kendimi takım arkadaşlarımla sanki uzun yıllardır oynuyormuş gibi hissediyorum" ifadesini kullandı.
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