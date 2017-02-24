Trabzon 17. haftadan beri kalesini gole kapattı

Trabzonspor ligin 2. yarısıyla birlikte cıkışa gecerken kalesini de gole kapattı. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bursaspor macında gol yiyen Bordo-Mavililer aradan gecen 4 macta kalesinde gol görmedi. Gol yememesayısının azalmasında kadrodakiistikrarın önemli bir yerininolduğunu düşünen Teknik DirektörErsun Yanal sakat Durica veOkay'ın yokluğunda yeni bir sistemoluşturacak.
4 MAÇTIR GOL YENMEDİ Ersun Yana'ın bu kez sağ ve solbeklerden daha az ileri cıkmalarını ve oluşabilecek kontrataklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor. Bordo-Mavililer,Bursaspor'u 2-1 yendikten sonra oynadıkları Kasımpaşa, Gaziantep, Osmanlıve Alanya maclarında gol yuzu gormedi.
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