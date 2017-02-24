Trabzon 17. haftadan beri kalesini gole kapattı

Trabzonspor ligin 2. yarısıyla birlikte cıkışa gecerken kalesini de gole kapattı. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bursaspor macında gol yiyen Bordo- Mavililer aradan gecen 4 macta kalesinde gol görmedi. Gol yememe sayısının azalmasında kadrodaki istikrarın önemli bir yerinin olduğunu düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal sakat Durica ve Okay'ın yokluğunda yeni bir sistem oluşturacak.



4 MAÇTIR GOL YENMEDİ

Ersun Yana'ın bu kez sağ ve solbeklerden daha az ileri cıkmalarını ve oluşabilecek kontrataklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor. Bordo-Mavililer, Bursaspor'u 2-1 yendikten sonra oynadıkları Kasımpaşa, Gaziantep, Osmanlıve Alanya maclarında gol yuzu gormedi.