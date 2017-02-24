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Trabzon 17. haftadan beri kalesini gole kapattı

Ligin ilk yarısındaki 16 maçta kalesinde 20 gol gören Trabzonspor, Bursaspor maçından beri gol yemedi. Kadrodaki istikrar defansa da uyum getirdi

Trabzon 17. haftadan beri kalesini gole kapattı
Trabzonspor ligin 2. yarısıyla birlikte cıkışa gecerken kalesini de gole kapattı. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bursaspor macında gol yiyen Bordo- Mavililer aradan gecen 4 macta kalesinde gol görmedi. Gol yememe sayısının azalmasında kadrodaki istikrarın önemli bir yerinin olduğunu düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal sakat Durica ve Okay'ın yokluğunda yeni bir sistem oluşturacak.

4 MAÇTIR GOL YENMEDİ
Ersun Yana'ın bu kez sağ ve solbeklerden daha az ileri cıkmalarını ve oluşabilecek kontrataklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor. Bordo-Mavililer, Bursaspor'u 2-1 yendikten sonra oynadıkları Kasımpaşa, Gaziantep, Osmanlıve Alanya maclarında gol yuzu gormedi.
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