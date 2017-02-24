Taraftarlar akın ediyor rekor kırılabilir

Igor Tudor'un teknik adamlık koltuğuna oturmasının ardından yeniden şampiyonluk için motive olan Galatasaraylı taraftarlar derbi biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kombinelerle birlikte şu ana kadar satılan bilet sayısının 40 bin olduğu, pazartesi günü TT Arena'da 45 bin taraftar beklendiği öğrenildi. Bu tahmin gerçekleşirse, Galatasaray sezonunn rekorunu kıracak. Daha önceki en yüksek taraftar sayısı, 43 bin ile Trabzonspor maçındaydı.