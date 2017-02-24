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MHK sürpriz yapmadı derbi Yıldırım'ın

MHK sürpriz yapmadı derbi Yıldırımın
Herkesin kilitlendiği Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili MHK'dan beklenen açıklama geldi... Sürpriz yapmayan MHK, tahmin edildiği gibi Bülent Yıldırım'ı zorlu maçta görevlendirdi. 2.5 yıl sonra bir derbide düdük çalacak olan Yıldırım'ın yönettiği son 21 iç saha maçında G.Saray yenilmedi. Beşiktaş da Yıldırım'la son 8 maçını kaybetmedi.
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