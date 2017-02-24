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  1. Fener Antep için start verdi
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Kadıköy’de sıcak saatler

Fener yönetimi bugünkü toplantıda Advocaat’a takımdaki kötü gidişin ve son açıklamalarının sebebini soracak. Yönetim, Aykut Kocaman hakkındaki gelişmeleri de takip ediyor... Gaziantep’ten kayıpla dönülürse operasyon kapıda bekliyor

Kadıköy’de sıcak saatler
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen, UEFA Avrupa Ligi'nde de Rus temsilcisi Krasnodar'a elenen Fenerbahçe'de yönetim harekete geçiyor. Bugün Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ile bir toplantı gerçekleştirecek olan Sarı-Lacivertli yönetim hem kötü gidişin nedenini hem de basın toplantılarındaki ilginç açıklamalarının nedenini soracak. Daha önce kendisine 1 yıllık yeni sözleşme teklif eden yönetiminin bu teklifin arkasında durmayacağı, Konya'daki görevinden ayrılma ihtimalini yüksek olan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirebileceği konuşuluyor. Pazar günkü Antep deplasmanından da kayıpla dönülürse Advocaat'ın işine son verilme ihtimali yüksek.

ALİ YILDIRIM, KOCAMAN'IN PEŞİNDE
Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'ın da eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile temas halinde olduğu ve Kocaman'ın Konya'daki görevinden ayrılmasını beklediği, Fener yönetiminin de gelişmeleri an be an takip ettiği gelen haberler arasında. Dick Advocaat ile 1 sezonluk sözleşmesi bulunan Fenerbahçe, Hollandalı teknik adamın görevine son verdiği taktirde haziran ayına kadarki maaşları ödemekle yükümlü olacak.

BU TAKIMA NASIL ELENİRİZ!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine "Manchester United olsa tamam. Ama biz Krasnodar'a nasıl eleniriz. Bunu anlamak mümkün değil" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.
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