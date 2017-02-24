Fener Antep için start verdi

Pazar günü deplasmanda Gaziantepsporile karşılaşacak olan Fenerbahçe,bu maçın hazırlıklarına dünöğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'ndeyaptığı antrenmanla başladıTeknik Direktör Dirk Advocaatyönetiminde saat 14:00'de başlayanantrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.Krasnodar karşısında forma giyenoyuncular rejenerasyon çalışması yaparken,diğer oyuncular ısınma ve koordinasyonhareketlerinin ardındanpas organizasyonları ve bireysel çalışmalarlaantrenmanı tamamladılar.
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