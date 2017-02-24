Fener Antep için start verdi

Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 14:00'de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Krasnodar karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladılar.