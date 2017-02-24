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Cimbom idmanda pres ve duran top çalıştı

Tudor dünkü idmanda rakibe baskı ve yan toplar üzerinde durdu...

Cimbom idmanda pres ve duran top çalıştı
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör Igor Tudor dünkü idmanda futbolcularına ön alanda pres çalışması yaptırdı. Hırvat hoca ayrıca idmanın son bölümünde takımı ikiye ayırarak duran toplar üzerinde durdu. Tudor, ligin en fazla kafa golü atan takımı olan Beşiktaş'ın bu özelliğine önlem almayı hedefliyor.
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