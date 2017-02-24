Burada bir geleceğim yok sezon sonunu bekliyorum

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici kendisine verilen antrenor nezaretinde calışmalarını surduruyor. Tesis cıkışında bir grup taraftarla konuşan Mehmet Ekici, "Burada geleceğim yok. Sezon sonunu bekliyorum" dedi. Mehmet Ekici'nin sezon sonu F.Bahce'ye gitmesine kesin gozuyle bakılıyor.