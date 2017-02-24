Bordo-Mavililer yeni stadı sevdi

LİGDE son 2 macını yeni stadı Medical Park Arena'da oynayan Trabzonspor'un seyirci sayısı arttı. Bordo-Mavililer'in Gaziantep ile oynadığı macı 23 bin 56, Alanya macını ise 21 bin 15 taraftar izledi. Ortalama seyirci sayısı 22 bin oldu.



AVNİ AKER DOLMADI

Trabzonspor'un eski stadı Hüseyin Avni Aker'de ise takımın 6 macını 58 bin 225 taraftar izlerken mac başına 9 bin 705 taraftar tribunde yer aldı.