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  1. Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

’ın muhtemel leri belli oldu

'nde bu akşam oynanan maçların ardından Son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Türk takımlarından sadece adını bir üst tura yazdırırken, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün saat 15.00'te İsviçre'nin kentinde yapılacak sonrası Beşiktaş'ın Son 16 Turu'ndaki rakibi belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel leri:


* Olympiakos (Yunanistan)
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 02:37
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