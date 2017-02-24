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Beklenenden de kötü Volkan 1.5 ay yok!

Krasnodar maçını tamamlayamayan ’in dün MR’ı çekildi. Sağ üst arka adalesinde 3. derece yırtık tespit edilen tecrübeli kaleci 1.5 ay sahalardan uzak kalacak

Beklenenden de kötü Volkan 1.5 ay yok!
Volkan Demirel'den kötü haber geldi. Kulüp doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu, Volkan Demirel'in durumu hakkında açıklamalar yaptı. MR'da en kötüsü çıktı... Prof. Dr. Kunduracıoğlu, "Krasnodar karşılaşmasının 2. yarısında sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Kaptan Volkan Demirel'in Liv Hospital'da MR'ı çekildi. Volkan Demirel'in sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tamamına yakın yırtık (Grade 3) tespit edildi" dedi. Volkan 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

GÖREV ARTIK FABİANO'NUN
Krasnodar maçının 69. dakikasında sakatlanan oyundan çıkan 'in yerine yaklaşık 1.5 ay boyunca Fabiano görev yapacak.
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