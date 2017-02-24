Beklenenden de kötü Volkan 1.5 ay yok!

Volkan Demirel'den kötü haber geldi. Kulüp doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu, Volkan Demirel'in durumu hakkında açıklamalar yaptı. MR'da en kötüsü çıktı... Prof. Dr. Kunduracıoğlu, "Krasnodarkarşılaşmasının 2. yarısında sağ bacağındaşiddetli ağrı hissederek oyundançıkmak zorunda kalan KaptanVolkan Demirel'in Liv Hospital'daMR'ı çekildi. Volkan Demirel'insağ bacak üst arkaadalesinde bulunan bir kas gurubundatamamına yakın yırtık(Grade 3) tespitedildi" dedi. Volkan 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
GÖREVARTIKFABİANO'NUN
Krasnodar maçının 69. dakikasında sakatlanan oyundan çıkan Volkan Demirel'in yerine yaklaşık 1.5 ay boyunca Fabiano görev yapacak.
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