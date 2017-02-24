Bekle Stockholm geliyoruz

CENK TOSUN GİRDİ YİNE GOLÜNÜ ATTI
66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sahar'ın vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi. 68. dakikada Zrihan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Hoban'ın boş kaleye kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. 75. dakikada sol kanatta bulunan Tosic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 87. dakikada Oğuzhan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruş kaleci Goresh'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-1.
SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ YOK
Teknik direktör Şenol Güneş, Hapoel maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, hakkındaki yeni sözleşme iddialarını, "Sözleşmelerin hiçbir önemi yok. Ben Beşiktaş'ı seviyorum" diyerek yanıtladı. Derbinin günüyle ilgili spekülasyonları yanıtlayan Güneş, "Konuşulanları doğru bulmuyorum. Bunun bir sonu yok. Geçen sene de bu sene de pazartesi çok oynadık. O zaman bunları söylemeyenler şimdi neyi amaçlıyor? Galatasaray maçınabugünden itibaren hazırlanacağız" ifadesini kullandı.
GOLÜNÜ ATTI TOLGA'YA SARILDI
Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar golün ardından yedek kulübesine koştu. Yıldız futbolcu, kaptan Tolga Zengin'in üzerine sıçrayarak sevincini paylaştı.
ATİBA-OĞUZHAN-CENK YEDEK QUARESMA İLK 11'DE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsrail'de alınan 3-1'lik skorun rahatlığıyla dünkü maçta rotasyona gitti... Tecrübeli hoca, Galatasaray derbisini düşünerek takımın kilit isimlerinden Atiba'yı kulübede oturttu. Oğuzhan ve Cenk Tosun da aynı şekilde dinlendirildi. Sakatlığı bulunan Quaresma ise sürpriz bir şekilde ilk 11'deki yerini aldı. Portekizli yıldız 61. dakikada yerini Tolgay'a bıraktı.
KUPA İÇİN FAVORİM BEŞİKAŞ
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Beşiktaş'a elenen Hapoel Beer Sheva'nın hocası Barak Bakhar ilgi çekici açıklamalar yaptı. övgü yağdırdı Babası Türk kökenli olan Bakhar, Beşiktaş'ın mükemmel bir takım olduğunu belirterek, "Harika oyunculara sahipler. Benim Avrupa Ligi'ndeki en büyük favorim Beşiktaş" şeklinde konuştu.
ARTIK KOLAY YOK
Öte yandan Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi de maç sonrası kurayla ilgili konuştu. Çebi, "Artık kolay yok. İnşallah iyi bir kura çekeriz" dedi.
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