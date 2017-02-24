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Bana değil hocaya sorun!

Bana değil hocaya sorun!
Advocaat'ın Krasnodar'ın golcüsü Somolov için kullandığı "İyi bir oyuncu ama süper star değil. Süper star olsaydı Krasnodar'da oynamazdı. Ya da Fenerbahçe'de..." ifadesi, Fenerbahçe'de süper star olmadığı sonucunu çıkardı. Hollanda'dan AD, De Telegraaf ve Fox Sports'un bu konuda Van Persie'yi arayarak görüş istediği, RVP'nin ise "Bunu onunla (Advocaat) konuştuktan sonra size birşeyler söyleyebilirim" yanıtını verdiği bildirildi.
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