1 formaya karar veremiyor

Pazartesi günü TT Arena'da Beşiktaş önünde sezonun kırılma maçına çıkacak olan Galatasaray'da kadro şekilleniyor... Teknik direktör Igor Tudor'un derbide forma vereceği 10 isme karar verdiği öğrenildi. Savunmada Sabri, Chedjou, Hakan ve Linnes'i oynatmayı düşünen Hırvat hocanın diğer bankolarının ise Muslera, Sneijder, Bruma, Rodrigues ve Podolski olduğu öğrenildi. Tudor'un kararsızlık yaşadığı tek bölge ise orta alanın ortası... Selçuk İnan'ın Rize maçındaki performansından memnun kalmayan genç teknik adamın son taktik idmanda Josue'yi bu bölgede denediği gelen bilgiler arasında.



TOLGA PLANLARINDA YOK!

Josue'ye ön libero bölgesinde görev vererek Sneijder'in yükünü azaltmayı da planlayan Tudor'un tek endişesi ise Brezilyalı yıldızın savunmadaki eksikleri... Bu nedenle Josue'nin maç gününe kadar idmanda göstereceği performans kaderini belirleyecek. Sakatlıktan kötü bir şekilde dönen Tolga Ciğerci'nin ise Tudor'un 11 planlarında yer almadığı öğrenil- di. Aynı şekilde Yasin Öztekin de büyük bir sürpriz yaşanmazsa Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başlayacak.



