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sakatlandı

'nin tecrübeli file bekçisi maçında sakatlandı. Demirel, 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe şokta! Volkan Demirel...

'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın takımı ile oynadığı son 32 turu rövanş maçında sakatlanan kaleci , 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Volkan Demirel'in yapılan kontrollerinde, sağ bacak üst arka adalesinde bulunan kas grubunda üçüncü derecede yırtık tespit edildi.

Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan tecrübeli kalecinin yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 15:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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YETIM YETIM

kaleci sakatlandi antroneri avrupadan elendiyi nedenini okudum super futbolcusu yokmus iki tane vatandasin var bire adam onlar ne ozaman sen super yildiz cikara bilirsin alt yapidan malup olunca cok kisi suclanir galip geleydin bay dijk onlar super oyuncu deyil dediyin kisiler yildiz olu verirdi ya sen iyi bir teknik direktormusun sende iyi super olsaydin gocebe gibi her alti ayda bir kulup deyisdirmezdin artik senden hic bir sey olmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.02.2017 16:56
YETIM YETIM

FENERIN NEYI KALDIKI LIK SAPIYONU HAYAL AVRUPA ZATEN BITI volkan biray deyil senelerce oynamasa ne yazarki

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.02.2017 16:09
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