Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Krasnodar takımı ile oynadığı son 32 turu rövanş maçında sakatlanan kaleci Volkan Demirel, 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Volkan Demirel'in yapılan kontrollerinde, sağ bacak üst arka adalesinde bulunan kas grubunda üçüncü derecede yırtık tespit edildi.
Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan tecrübeli kalecinin yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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kaleci sakatlandi antroneri avrupadan elendiyi nedenini okudum super futbolcusu yokmus iki tane vatandasin var bire adam onlar ne ozaman sen super yildiz cikara bilirsin alt yapidan malup olunca cok kisi suclanir galip geleydin bay dijk onlar super oyuncu deyil dediyin kisiler yildiz olu verirdi ya sen iyi bir teknik direktormusun sende iyi super olsaydin gocebe gibi her alti ayda bir kulup deyisdirmezdin artik senden hic bir sey olmaz
FENERIN NEYI KALDIKI LIK SAPIYONU HAYAL AVRUPA ZATEN BITI volkan biray deyil senelerce oynamasa ne yazarki
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