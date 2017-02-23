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Van Persie dün gece kayboldu!

Van Persie dün gece kayboldu!
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, dün gece en kötü maçlarından birini çıkardı. Sahada adeta kaybolan RVP, kritik mücadeleyi pozisyona girmeden tamamladı.
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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