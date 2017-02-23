Van Persie dün gece kayboldu!

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Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, dün gece en kötü maçlarından birini çıkardı. Sahada adeta kaybolan RVP, kritik mücadeleyi pozisyona girmeden tamamladı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Gazete
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