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'dan riskli skor!

Sevilladan riskli skor!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi , İngiliz rakibi 'yi 2-1 mağlup etti.

İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sarabia ve 62. dakikada Correa kaydederken, İngiliz ekibinin tek golünü ise 73. dakikada Vardy attı.

Rövanş mücadelesi 14 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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