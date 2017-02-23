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: Bizim madalyalar değersiz!

Rıza Kayaalp: Bizim madalyalar değersiz!
Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, başarılı sporculara verilen ödüllerde son yıllarda önemli bir düşüş olduğunu söyledi. Kayaalp, "Euro 2016'da gruplara kaldığımız için futbolculara 500'er bin Euro ödül verildi. Kıyaslamaya girdiğimizde biz 3 olimpiyat şampiyonu, 10 Avrupa şampiyonu olsak bu ödülü alamayız" dedi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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