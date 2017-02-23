Özbek PFDK’ya sevkedildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkedildi... Başkan Özbek düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş derbisinin saatinin değişmesiyle ilgili sert ifadelerde bulunmuştu. Ayrıca Galatasaray'ın resmi internet sitesinden de öncesi gün hakem hatalarıyla ilgili bildiri yayınlanmıştı.