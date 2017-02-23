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Özbek ’ya sevkedildi

Özbek PFDK’ya sevkedildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkedildi... Başkan Özbek düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş derbisinin saatinin değişmesiyle ilgili sert ifadelerde bulunmuştu. Ayrıca Galatasaray'ın resmi internet sitesinden de öncesi gün hakem hatalarıyla ilgili bildiri yayınlanmıştı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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