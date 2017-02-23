Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün Olympiakos'la tarihi rövanşa çıktı. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta temsilcimiz sahasında Yunan ekibine 3-0'lık skorla boyun eğerek Avrupa Ligi'ne veda eden taraf oldu.



Olympiakos 46 ve 87. dakikalarda Karim, 70. dakikada ise Tarik ile bulduğu gollerle Osmanlıspor'u 3-0 yenerek son 16 takım arasına kalmayı başaran ekip oldu.



KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Regattin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topla buluşan Bifouma'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

12. dakikada Bifouma sağdan getirdiği topu ön direkte bulunan Webo'ya aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

18. dakikada Musa Çağıran'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Bifouma, ceza sahasına girdiği ilk pozisyonda topa vuramayınca rakip defans oyuncusu tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Fortounis'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde iyi yükselen Botia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Musa Çağıran'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Regattin, meşin yuvarlağı yerden ceza alanı içindeki Ndiaye'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda defanstan seken top Webo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda da top auta gitti.

42. dakikada gelişen Olympiakos atağında ceza alanı içinde topla buluşan Figueiras, Prochazka ve Regattin'e rağmen topu altı pas içine çevirmeyi başardı ancak Numan Çürüksu tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz berabere sona erdi.



47. dakikada Seba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Botia, topu arka direğe aktardı. Bu bölgede bulunan Ansarifard'ın sert şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

54. dakikada Regattin'in sol çaprazdan attığı sert şutta, kaleci Leali topu kornere çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Webo'nun ara pasında defansın arkasında topla buluşan Ndiaye'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada ceza alanı sağ çaprazında bomboş durumda topla buluşan Seba'nın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada ani gelişen Olympiakos atağında sağ tarafta topu önünde bulan Androutsos'un altıpas içine gönderdiği topu Elyounoussi kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2.

75. dakikada Elyounoussi'nin sol çaprazda attığı sert şutta, kaleci topu kornere çeldi.

85. dakikada Ndiaye'nin pasıyla defansın arkasında bomboş durumda topla buluşan Webo, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yapınca kaleci Leali tehlikeyi önledi.

87. dakikada Seba'nın sert şutunda, kaleciden dönen topu Ansarifard kafa vuruşuyla ağlara göndererek, takımının üçüncü kendisinin ikinci golüne imza attı: 0-3

Müsabakayı 3-0 kazanan Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.



