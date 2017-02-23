Osmanlı’nın tur günü

Osmanlıspor, UEFA AvrupaLigi son 32 turunda bugün Olympiakos'latarihi rövanşa çıkıyor. OsmanlıStadı'nda saat 19.00'da başlayacaolan maçı Macaristan'dan IstvanVad yönetecek. Temsilcimiz ilk maçtarakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.
UMAR BUGÜN DE YOK Mor-Sarılılar'da sakat olan Nijeryalıyıldız forvet Aminu Umar, ilk maçtakigibi rövanşta da oynayamayacak.Osmanlıspor her türlü galibiyette son16 turuna kalacak. Olympiakos'a turiçin galibiyetlerin dışında 1-1, 2-2 vedaha yukarı beraberlikler de yetecek.
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