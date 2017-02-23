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Osmanlı’nın tur günü

Ankara ekibi son 32 turu rövanşında Yunan temsilcisini devirerek son 16 turuna kalmak için çıkıyor

Osmanlı’nın tur günü
, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün Olympiakos'la tarihi rövanşa çıkıyor. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayaca olan maçı Macaristan'dan Istvan Vad yönetecek. Temsilcimiz ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

UMAR BUGÜN DE YOK
Mor-Sarılılar'da sakat olan Nijeryalı yıldız forvet Aminu Umar, ilk maçtaki gibi rövanşta da oynayamayacak. Osmanlıspor her türlü galibiyette son 16 turuna kalacak. Olympiakos'a tur için galibiyetlerin dışında 1-1, 2-2 ve daha yukarı beraberlikler de yetecek.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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