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Kanarya ilk 4 aşkına Olympiakos karşısında

Kanarya ilk 4 aşkına Olympiakos karşısında
THY Euroleague'de heyecan 23. hafta maçlarıyla sürecek... İlk 4 hedefindeki Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Sports Arena'daki mücadele 20.45'te başlayacak. Galatasaray Odeabank ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 21.00'de başlayacak maç Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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