Gevşersek cezayı keserler

Şenol Güneş, HapoelBeer maçı öncesindetemkinli konuştu. İlk maçtanavantajlı bir skorla döndüklerinisöyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü,"Burada gevşersek ve enküçük bir ihmal yaparsak cezayı keserlerbize. Baskıyı yaparsak, kontrolüde elimizde tutarsak sonuçbizim olur. İlk maçtaki oyunumuz,skorumuz önemliydi ama her şeyburada bitecek. Avantajlı çıkacağızama dikkatli olmak zorundayız.Tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz.Bu maçı galip bitirirsek hemturu geçeceğiz hem de ülke puanıartacak. İnşallah 3 takımla üst turaçıkarız. Biz hep söyledik mükemmeldeğiliz. Abartılacak bir oyun oynamıyoruzama işimizi ciddi yapıyoruz.Karabük maçında bunu ortayakoyamadığımız için kaybettik" dedi.
TAKIMDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLECEK Hapoel karşısında takımda değişiklik yapabileceğini vurgulayan Şenol Güneş, "Bilinen bir rakip her zaman yenilebilen bir rakiptir. Onun için sürprizlerin olması gerekiyor. Quaresma'nın bir sorunu yok. Mitrovic olmayacak. Cuma idmana çıkacak gibi. Adriano büyük ihtimalle olmayacak. Onun dışında kadromuz belli" diye konuştu. Güneş taraftarın kendilerine her zaman katkı olduğunu ifade etti.
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