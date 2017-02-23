Yol Durumu
  1. Atiba&Quaresma derbiye saklandı
  2. Haydi Kartalım bir daha

Gevşersek cezayı keserler

Beşiktaş Teknik Direktörü avantajlı bir skorla maça çıkacaklanrıı söyledi. Güneş, “Ancak rövanşta gevşersek cezayı keserler”uyarısında buulndu

Gevşersek cezayı keserler
, Hapoel Beer maçı öncesinde temkinli konuştu. İlk maçtan avantajlı bir skorla döndüklerini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, "Burada gevşersek ve en küçük bir ihmal yaparsak cezayı keserler bize. Baskıyı yaparsak, kontrolü de elimizde tutarsak sonuç bizim olur. İlk maçtaki oyunumuz, skorumuz önemliydi ama her şey burada bitecek. Avantajlı çıkacağız ama dikkatli olmak zorundayız. Tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı galip bitirirsek hem turu geçeceğiz hem de ülke puanı artacak. İnşallah 3 takımla üst tura çıkarız. Biz hep söyledik mükemmel değiliz. Abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapıyoruz. Karabük maçında bunu ortaya koyamadığımız için kaybettik" dedi.

TAKIMDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLECEK
Hapoel karşısında takımda değişiklik yapabileceğini vurgulayan Şenol Güneş, "Bilinen bir rakip her zaman yenilebilen bir rakiptir. Onun için sürprizlerin olması gerekiyor. Quaresma'nın bir sorunu yok. Mitrovic olmayacak. Cuma idmana çıkacak gibi. Adriano büyük ihtimalle olmayacak. Onun dışında kadromuz belli" diye konuştu. Güneş taraftarın kendilerine her zaman katkı olduğunu ifade etti.
Etiketler:
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar