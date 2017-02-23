Beşiktaş’ta 2 futbolcu kart sınırında

Beşiktaş'ta Tolgay ile Aboubakar kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu kart gördüğü takdirde son 16 turundaki ilk maçta görev alamayacak. Sakatlığı bulunan ve bugün oynamayacak olan Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.