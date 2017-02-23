Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maçta 3 - 1 mağlup ettiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı sahasında da 2 - 1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.



Temsilcimizin gollerini 17, dakikada Aboubakar ve 87. dakikada Cenk Tosun kaydederken, İsrail ekibinin tek golü 64. dakikada Nwakaeme'den geldi.



Bu sonuçla Beşiktaş kupada son 16'ya kalırken, Hapoel Beer Sheva turnuvaya veda etti.



KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Goresh'te kaldı.

17. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Babel'in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta, topun başına geçen Talisca'nın dar açıya rağmen kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

32. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Talisca'nın sert şutunda, kaleci Goresh topu kontrol etti.

35. dakikada hızlı hücuma çıkan Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasına giren Sahar'ın sol çaprazdan şutunda, Fabricio topu kornere çeldi.

37. dakikada Beck'in sağdan uzun ara pasında Aboubakar müsait pozisyonda olmasına rağmen altıpasta topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

40. dakikada Ogu ile paslaşan Nwakaeme'nin ceza sahasında sert şutunda, top az farkla auta gitti.

Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



52. dakikada Necip Uysal'ın derinlemesine pasında topla buluşan Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya Aboubakar, ön direkte topukla vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

58. dakikada Aboubakar ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Quaresma'nın zayıf vuruşunda, kaleci Goresh topun sahibi oldu.

64. dakikada İsrail ekibi skoru 1-1 yaptı. Soldan gelişen atakta Ghadir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topu önünde bulan Nwakaeme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

65. dakikada Gökhan İnler uzak mesafeden sert vurdu ancak kaleci Goresh, topu güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ben Sahar'ın şutunda, Fabricio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

68. dakikada Hapoel Beer-Sheva net bir fırsattan yararlanamadı. Buzaglo'nun sağdan yaptığı ortada topa Hoban arka direkte kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75. dakikada Tosic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden sert vurdu ve siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü attı: 2-1.

Deplasmandaki ilk maçta Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yenen Beşiktaş, rövanşı da 2-1 kazanarak, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi.



