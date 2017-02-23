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Atiba&Quaresma derbiye saklandı

Beşiktaş’ta Kanadalı futbolcu Atiba’yla Quaresma bugün yok. 2 futbolcu da Galatasaray derbisine saklandı

Atiba&Quaresma derbiye saklandı
Hapoel Beer ile bugün karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Atiba ve Ricardo Quaresma bugün oynamayacak. 2 oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giyeceği öğrenildi. Sakatlığı geçmeyen Adriano'nun da bugünkü maçta forma giymesi beklenmiyor.
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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