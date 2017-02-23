Yol Durumu
  1. Van Persie dün gece kayboldu!
  2. Hüsran... Gözyaşı ve isyan

Adım adım Kocaman

F.Bahçe’nin sıradan bir takım olan Krasnodar’a elenmesi bardağı taşırdı... Yönetim, için girişimlere başlıyor

Adım adım Kocaman
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar gibi sıradan bir takıma elenmesi bardağı iyice taşırdı. Sarı- Lacivertli yönetimin Avrupa'dan elenmelerinin ardından Hollandalı hocayla yolları ayırarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman takımın başına getirme olasılığı arttı. Bir süredir için nabız yoklayan Fenerbahçeli yöneticilerin eski hocalarını takımın başına getirmek için prensip anlaşmasına bile vardığı iddiaları ediliyor. Konyaspor'da mutlu olmayan ve dün yaptığı açıklamalarla yönetimi eleştiren Kocaman'ın yeniden F.Bahçe'ye dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

EN KÖTÜ OLASILIKLA SEZON SONU GELECEK
Yönetimin Advocaat'la yolları en kısa sürede ayırarak Kocaman'ı şimdiden takımın başına getirmeye çalıştığı ancak bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda en kötü olasılıkla sezon sonunda Kocaman'la anlaşma yapılması planlanıyor. Gelecek sezon takımı kesin olarak Aykut Kocaman'a teslim etmeyi hedefleyen yönetimin gerekirse Kocaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başlayacağı öne sürüldü.
Etiketler:
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar