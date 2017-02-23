Adım adım Kocaman

Fenerbahçe'nin UEFAAvrupa Ligi'nde Krasnodargibi sıradan bir takımaelenmesi bardağı iyice taşırdı. Sarı-Lacivertli yönetimin Avrupa'danelenmelerinin ardından Hollandalıhocayla yolları ayırarak Konyaspor'uçalıştıran Aykut Kocaman'ıtakımın başına getirme olasılığı arttı.Bir süredir Aykut Kocaman için nabızyoklayan Fenerbahçeli yöneticilerineski hocalarını takımın başına getirmekiçin prensip anlaşmasına bilevardığı iddiaları ediliyor. Konyaspor'damutlu olmayan ve dün yaptığıaçıklamalarla yönetimi eleştiren Kocaman'ınyeniden F.Bahçe'ye dönmesineartık kesin gözüyle bakılıyor.
EN KÖTÜ OLASILIKLA SEZON SONU GELECEK Yönetimin Advocaat'la yolları en kısa sürede ayırarak Kocaman'ı şimdiden takımın başına getirmeye çalıştığı ancak bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda en kötü olasılıkla sezon sonunda Kocaman'la anlaşma yapılması planlanıyor. Gelecek sezon takımı kesin olarak Aykut Kocaman'a teslim etmeyi hedefleyen yönetimin gerekirse Kocaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başlayacağı öne sürüldü.
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