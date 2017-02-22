Sevilla, Sampaoli’yi kaptırmak istemiyor

İspanyol kulübü Sevilla'nın başkanı Jose Castro, ismi Barcelona ile anılan Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunduklarını söyledi. Castro, "Sampaoli'nin mutlaka takımda kalmasını istiyoruz. Takıma oynattığı hücum futbolu bizi mutlu ediyor. Ona sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk" ifadelerini kullandı.