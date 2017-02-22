Sakın kontra yeme kaleyi görünce vur

GOL YEMEMELİ...
İlk maçta alınan 1-0'lık yenilgi nedeniyle Fenerbahçe bu akşam evinde 1 gol yerse turu geçmek için 3 gol atmak zorunda kalacak. Bu yüzden Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat tur için gol yemeden alınacak galibiyeti hedefliyor. Hollandalı tenik adam gol için risk alınmasını ve rakipten kontraatak yenilmesini yasakladı. Baskılı olduğu anlarda da kontrol elden bırakılmayacak. Sıkça şut atılmasını isteyen Advocaat, hücum oyunculardından daha hareketli olmalarını da kendilerine öğütledi.
ŞENER GERİ DÖNÜYOR
Kasımpaşa karşısında 11'de forma giymeyen Şener bu gece takımdaki yerini alacak. Çok iyi hazırlandıkmarını söyleyen Şener, "Zor bir rövanş olacak. Amu turu geçip kötü sonuçlara sünger çekeceğiz" dedi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe Krasnodar maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe idmandan sonra kampa girdi.
KJAER: YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, Krasnodar maçı öncesi umutlu konuştu.
KONSANTRE OLDUK
Takım olarak çok iyi konsantre olduklarını belirten Kjaer, "Ligde oldığımız skorlarla taraftarlarımızı üzdük. Krasnodar'ı eleyerek yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Turu geçip Avrupa'da yeni hedeflere yürümeliyiz" diye konuştu.
RUS SPOR YAZARINDAN ÇARPICI YORUM!
Rus eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Aleksandr Bubnov, Fenerbahçe- Krasnodar mücadelesini değerlendirdi. Bubnov, "Krasnodar ilk maçta savunmada çok dikkatliydi ve gol yemediler. İstanbul'daki dövanş farklı olur. Krasnodar'ın turu geçeceğini düşünmüyorum" dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.