Marsilya’nın gözdesi Aboubakar

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kiraladığı Vincent Abouabakar gösterdiği performansla beklentileri tam olarak karşılayamadı. Yeni sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymesi beklenmeyen Kamerunlu golcü ile ilgili Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Gazete ve internet sitelerine göre Marsilya kulübü, yeni sezon için kadrosunda Aboubakar'ı düşünüyor. Fakat genç yıldızın satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta.