Manchester City’den muhteşem geri dönüş

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City evinde Monaco'yu 5-3 yendi. İngiliz ekibi 61. dakikaya kadar 3-2 mağluptu. City'ye galibiyeti getiren golleri Sterling, Agüero (2), Stones ve Sane kaydetti. Atletico Madrid ise deplasmanda Leverkusen'i 4-2 yendi. Devler Ligi'nde bugün Porto-Juventus ve Sevilla-Leicester City maçları var.