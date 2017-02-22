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’den muhteşem geri dönüş

Manchester City’den muhteşem geri dönüş
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City evinde Monaco'yu 5-3 yendi. İngiliz ekibi 61. dakikaya kadar 3-2 mağluptu. City'ye galibiyeti getiren golleri Sterling, Agüero (2), Stones ve Sane kaydetti. Atletico Madrid ise deplasmanda Leverkusen'i 4-2 yendi. Devler Ligi'nde bugün Porto-Juventus ve Sevilla-Leicester City maçları var.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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