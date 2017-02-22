Yol Durumu
  1. Bu hatalar organize ve art niyetli!
  2. Malatyaspor zirveyi bırakmıyor

Kaptanlar dümene geçti

G.Saray’ın yıldızları Beşiktaş derbisi öncesinde ellerini taşın altına koyuyor...

Kaptanlar dümene geçti
Pazartesi günü sezonun kırılma maçında Beşiktaş ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da seferberlik ilan edildi... Takımın tecrübeli isimleri Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Hakan Balta, Sabri Sarıoğlu ve Ferdnando Muslera dünkü idman öncesi bir araya gelerek mini bir toplantı gerçekleştirdi. 5 ismin, teknik direktör Igor Tudor'un sırtındaki yükü azaltmak istediği, takım arkadaşları ile görüşerek derbi öncesi Florya'da tam bir birlik beraberlik havası yaratmayı hedeflediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINI İPLE ÇEKİYOR
Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyen Wesley Sneijder , Beşiktaş derbisi öncesi tamamen hazır hale gelmiş durumda. Ligin en fazla asist yapan ismi olan Hollandalı yıldız zorlu maçı iple çekiyor.
Etiketler:
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar