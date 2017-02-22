Kaptanlar dümene geçti

Pazartesi günü sezonun kırılma maçında Beşiktaş ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da seferberlik ilan edildi... Takımın tecrübeli isimleri Selçuk İnan, WesleySneijder, Hakan Balta, Sabri Sarıoğlu veFerdnando Muslera dünkü idman öncesi bir araya gelerek mini bir toplantı gerçekleştirdi. 5 ismin, teknik direktör Igor Tudor'un sırtındaki yükü azaltmak istediği, takım arkadaşları ile görüşerek derbi öncesi Florya'da tam bir birlik beraberlik havası yaratmayı hedeflediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ MAÇINI İPLE ÇEKİYOR
Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyen Wesley Sneijder , Beşiktaş derbisi öncesi tamamen hazır hale gelmiş durumda. Ligin en fazla asist yapan ismi olan Hollandalı yıldız zorlu maçı iple çekiyor.
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