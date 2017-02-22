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Kafkaf Skyliners’ı yıktı Beşiktaş ile eşleşti

Kafkaf Skyliners’ı yıktı Beşiktaş ile eşleşti
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında rakibine 90-80 yenilen Pınar Karşıyaka, rövanş maçında Fraport Skyliners'ı 72-52 yenerek son 16'da Beşiktaş'ın rakibi oldu. İzmir temsilcisinde Green 18, Brown 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldular. İki Türk ekibin ilk karşılaşması 1 Mart'ta İzmir'de, rövanş maçı ise 8 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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