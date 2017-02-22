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Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri

Ligde oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yönetimi protesto eden li taraftarlar, mücadelesinde de 'yönetim istifa' diye bağırdı.

Kadıköyde yönetim istifa sesleri
ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda takımlarına uzun süre destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, buna karşın sahada beklediği futbolu göremeyince protestoya başladı. Kasımpaşa ile oynanan lig maçının sonunda 'yönetim istifa' diye bağıran li taraftarlar, Krasnodar karşılaşmasında da dakikalar 79'u gösterdiğinde protestoya başladı. Sarı-lacivertliler yönetimi hedef alarak Kasımpaşa maçının ardından bu maçta da 'yönetim istifa' diye bağırdı. Fenerbahçe tribünlerin karşılaşmanın son bölümünde rakip Krasnodar'ı alkışladı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 21:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARDENIZ KARDENIZ

FENERBAHCE TARAFTARLARINA DIKKAT BU BIR KISKIRTMA OLABILIR .

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cevapla 22.02.2017 22:21
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