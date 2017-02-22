Yol Durumu
  1. Sakın kontra yeme kaleyi görünce vur
  2. Ya pahalıydı ya da istemediler

İşte daha iyisi

“Yönetim benden iyisini buluyorsa hemen getirsin” diyen Advocaat’a taraftar ve camia rest çekti. Kendisine “Daha iyisini uzaklarda aramaya gerek yok. takımın başına gelsin” karşılığı verildi.

İşte daha iyisi
Fenerbahçe camiasında teknik direktör polemiği tüm hızıyla devam ediyor. Bu polemik Takvim'in pazartesi günkü "Kocaman geliyor" başlıklı haberinin ardından daha da alevlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Kasımpaşa maçının ardından "Yönetim benden daha iyisini buluyorsa hemen getirsin" sözü camiada tepkilere neden olurken, taraftarlar yönetimden Aykut Kocaman hamlesini beklemeye başladı. Daha önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Aykut Kocaman, bir kez şampiyonluğun eşiğinden dönmüş ve Sarı-Lacivertli ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatmıştı. Camia ve taraftarlar Aykut Kocaman'ın Advocaat'tan daha iyi ve takımın için daha uygun olduğu görüşünde.

2. AYKUT KOCAMAN DEVRİ HAYAL DEĞİL
Aykut Kocaman ismi sezon başında da gündeme gelmiş ancak Kocaman'ın Konyaspor ile sözleşmesi olduğu için bu yönde bir girişim olmamıştı. Şimdilerde Konyaspor'la yollarını ayırma durumunda olan Aykut Kocaman'ın da Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ancak takımın başında hala Advocaat olduğu için bu yönde bir açıklamada bulunmadığı belirtiliyor. Fenerbaphçeliler ise yönetimden Kocaman için beklenen hamleyi yapmasını bekliyor.

'IN FENERBAHÇE KARNESİ
- 2010-13 yılları arasında Fener'i çalıştırdı...
- 1 kez şampiyonluk yaşadı...
- 2 kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
- Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı

TWİTTER YORUMLARI
- Advocaat 2'dir aynı şeyi söylüyor. Hayırdır!
- Fener daha iyi hoca bulabilir. En iyisini de bulur.
- Yönetim Aykut Kocaman'la anlaşmalı
- Düşünmeye gerek yok. Kocaman Fener'e göre...
- Advocaat bize Pereira'yı bile aratır oldu.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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